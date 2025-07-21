Культурная столица Азербайджана

В казахстанской газете Liter опубликована статья главного редактора Жанны Ойшыбаевой о поездке в азербайджанский город Шуша, который официально объявлен культурной столицей нашей страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, материал подготовлен по итогам визита, состоявшегося в рамках круглого стола, посвященного 20-летию журнала "Мир дипломатии".

Автор делится впечатлениями от удивительной атмосферы города, чистого высокогорного воздуха, архитектурного наследия и культурной значимости Шуши, которую называют "Консерваторией Кавказа" и "Колыбелью азербайджанской музыки".

В статье рассказывается об истории основания города, его архитектурных памятниках, восстановленных объектах и планах по дальнейшему развитию.

Отмечается, что Шуша стала местом вдохновения для поэтов, писателей и музыкантов.

Публикация сопровождается фотографиями и включает рассказ о визите в дом-музей Бюльбюля, приусадебный участок которого был восстановлен с сохранением его первоначального облика.

Также описан осмотр крепостных стен и памятников выдающимся уроженцам Шуши - поэтессе Натаван и основоположнику азербайджанской классической музыки Узеиру Гаджибейли.