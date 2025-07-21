Трамп хочет засадить проарамянского Шиффа в тюрьму

Президент США Дональд Трамп хочет засадить проармянского сенатора-демократа Адама Шиффа в тюрьму, продолжая обвинять его в мошенничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, об этом он написал в своем профиле в Truth Social.

"У лживого Адама Шиффа БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ! Он подделал кредитные документы. Раньше он говорил, что мой сын отправится в тюрьму по делу, которое сам же и выдумал вместе с другими продажными демократами, чтобы организовать настоящий переворот. Мой сын не сделал ничего плохого и ничего не знал об этой вымышленной истории. Это была американская трагедия! Теперь Шифф должен понести наказание за настоящее преступление, а не за выдумку продажных обвинителей!" - написал президент США, ссылаясь на расследование вмешательства России в выборы 2016 года и новые документы, согласно которым чиновники времён Обамы "сфабриковали" разведданные, чтобы подорвать доверие к Трампу.