"Легенды ночи" вызвали восторг в Баку: Legend Cars, финал картинга и дрифт-шоу одновременно

19 июля состоялись соревнование "Легенды ночи" (Legends of The Night), финал чемпионата по картингу и дрифт-шоу, организованные Автомобильной федерацией Азербайджана, Операционной компанией "Бакинское городское кольцо", компанией Caspian Event Organizers и Управлением Приморского бульвара.

Как сообщает Day.Az, на специально подготовленной трассе на Площади Государственного флага 12 профессиональных пилотов соревновались на компактных автомобилях, сочетающих классический дизайн и современные технологии. Гонка подарила зрителям яркую и динамичную атмосферу. По итогам 25 кругов, наполненных напряженной борьбой, Адиль Ахундов занял первое место, Фарид Гулиев - второе, а Эльвин Худавердиев - третье.

В рамках мероприятия также прошел финальный этап чемпионата по картингу среди пилотов 12-15 лет. Это уникальное соревнование началось с тестовых заездов, проходивших 12-16 июля на Бакинском городском картинговом треке, по итогам которых были отобраны 20 лучших юных пилотов. 18 июля на специальной трассе, установленной на Площади Государственного флага, состоялись свободные заезды и квалификационный этап. Это позволило юным пилотам ощутить атмосферу настоящей гонки. В результате определились 10 лучших из них.

Финальная гонка из 15 кругов, состоявшаяся 19 июля, превратилась в настоящий праздник автоспорта. В напряженной и захватывающей борьбе победу одержал Теймур Рагимов, а Рафиг Кязымлы и Омар Шахмурадлы заняли второе и третье места соответственно. Все победители были награждены кубками и памятными подарками.

В программу вечера вошли дрифт-шоу, Stunt Show с экстремальными трюками на автомобилях и мотоциклах, а также мотошоу, подарив гостям незабываемые эмоции и заряд адреналина. Главными звездами шоу стали британский автокаскадер Терри Грант, обладатель более 20 мировых рекордов, многократный чемпион Великобритании по фристайлу, мотокаскадер Ли Бауэрс и профессиональный дрифт-пилот Нейл Ган из Ирландии.