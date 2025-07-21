Соцсеть X обвинила Францию в манипуляциях с законом

Французские власти начали политически мотивированное уголовное расследование в отношении компании X в связи с предполагаемым манипулированием алгоритмом и предполагаемым "мошенническим извлечением данных".

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении социальной сети X.

Отмечается, что социальная сеть категорически отрицает эти обвинения.

"Это расследование, инициированное французским политиком Эриком Боторелем, грубо подрывает основополагающее право X на надлежащую правовую процедуру и угрожает правам наших пользователей на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Боторель обвинил X в манипулировании своим алгоритмом в целях "иностранного вмешательства", что является полностью ложным утверждением", - отметили в X.

В компании подчеркнули, что французские власти запросили доступ к рекомендательному алгоритму X и данным в режиме реального времени обо всех публикациях пользователей на платформе, чтобы несколько "экспертов" могли проанализировать эти данные и якобы "раскрыть правду" о работе платформы X.

"Одним из этих "экспертов" является Дэвид Чавалариас, возглавляющий кампанию "Escape X". Ранее известная как "HelloQuitteX", эта кампания направлена на то, чтобы побудить пользователей X покинуть платформу. Второй "эксперт", Мазияр Панахи, ранее участвовал в исследовательских проектах Дэвида Чавалариаса, демонстрирующих открытую враждебность по отношению к X. Участие этих лиц вызывает серьезные сомнения в беспристрастности, справедливости и, мягко говоря, политической мотивации расследования. Предопределённый исход не может быть справедливым. Более того, французские власти классифицировали X как "организованную банду" для целей расследования. Эта характеристика, обычно применяемая к наркокартелям или мафиозным группировкам, позволяет французской полиции применять обширные следственные полномочия в соответствии с французским законодательством, включая прослушивание личных устройств сотрудников X", - говорится в заявлении.

В компании отметили, что X остается в неведении относительно конкретных обвинений, выдвинутых против платформы.

"Однако, основываясь на имеющихся на данный момент сведениях, X считает, что это расследование искажает французское законодательство в угоду политическим интересам и, в конечном счете, ограничивает свободу слова. По этим причинам X не уступила требованиям французских властей, поскольку у нас есть законное право. Это решение далось X нелегко. Однако в данном случае факты говорят сами за себя. X стремится защищать свои основные права, защищать данные пользователей и противостоять политической цензуре", - добавили в компании.