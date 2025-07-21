https://news.day.az/society/1769044.html Трагедия в Масаллы - погиб молодой парень В Масаллинском районе трагически погиб 20-летний парень. Как сообщает Day.Az, Ибад Алиев (2005 г.р.) вместе со своим братом Рамином отправился порыбачить на водоканал Шарафа, расположенный примерно в 500 м от их дома. И.Алиев во время рыбалки по неосторожности упал в водоканал и утонул. Его тело вытащил из воды брат.
Трагедия в Масаллы - погиб молодой парень
В Масаллинском районе трагически погиб 20-летний парень.
Как сообщает Day.Az, Ибад Алиев (2005 г.р.) вместе со своим братом Рамином отправился порыбачить на водоканал Шарафа, расположенный примерно в 500 м от их дома.
И.Алиев во время рыбалки по неосторожности упал в водоканал и утонул. Его тело вытащил из воды брат.
По данному факту в Масаллинской районной прокуратурой ведется расследование.
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