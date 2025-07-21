Трагедия в Масаллы

В Масаллинском районе трагически погиб 20-летний парень.

Как сообщает Day.Az, Ибад Алиев (2005 г.р.) вместе со своим братом Рамином отправился порыбачить на водоканал Шарафа, расположенный примерно в 500 м от их дома.

И.Алиев во время рыбалки по неосторожности упал в водоканал и утонул. Его тело вытащил из воды брат.

По данному факту в Масаллинской районной прокуратурой ведется расследование.