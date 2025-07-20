Участники III Шушинского Глобального медиафорума в Ходжалы

Участники III Шушинского Глобального медиафорума после Агдама посетили Ходжалы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, участники Форума были проинформированы о том, что Ходжалы находился под оккупацией в течение более 30 лет, восстановлении суверенитета страны в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджанской армией в сентябре 2023 года, а также восстановительно-созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, включая Ходжалы.

Сообщалось, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении напали на город Ходжалы и совершили геноцид против азербайджанцев. Город был разрушен и разграблен, а мирное население подверглось беспощадной резне. 613 человек были убиты с особой жестокостью и пытками. Из них 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей. 487 человек, в том числе 76 детей, получили тяжелые ранения, а 1275 были взяты в заложники. Судьба 150 заложников до сих пор неизвестна.

Отмечалось, что, как и на всех освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в Ходжалы ведутся масштабные также восстановительно-созидательные работы. В Ходжалы и три села района уже обеспечено возвращение жителей, ранее изгнанных из родных очагов.

После посещения города Ходжалы участники форума отправились в Шушу.