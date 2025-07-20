https://news.day.az/world/1768952.html Стало известно место третьего раунда переговоров России и Украины Стамбул будет местом проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом ТАСС заявил источник, передает Day.Az. "Да, Стамбул является приемлемой площадкой", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Стало известно место третьего раунда переговоров России и Украины
Стамбул будет местом проведения очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом ТАСС заявил источник, передает Day.Az.
"Да, Стамбул является приемлемой площадкой", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне источник, близкий к российской переговорной группе, подтвердил, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Ранее другой источник ТАСС рассказал, что "дат пока нет, будет согласовано".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре