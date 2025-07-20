Александр Усик нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира

На легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне 38-летний украинец Александр Усик одержал убедительную победу над британцем Даниэлем Дюбуа, завершив бой нокаутом в пятом раунде.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, этот поединок стал реваншем за встречу 2023 года, которую Усик также выиграл досрочно - тогда бой завершился в девятом раунде.

Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, объединив все главные пояса. В профессиональной карьере украинец провел 24 боя, все из которых завершил победой, 15 - нокаутом.

Для 27-летнего Дюбуа это третье поражение в карьере. Ранее он одержал 24 победы, из них 21 - нокаутом.