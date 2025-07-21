Африканский союз назвал медиаграмотность стратегическим приоритетом в борьбе с дезинформацией

Медиаграмотность - ключ к противодействию дезинформации в цифровую эпоху.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ Trend, об этом заявила руководитель отдела коммуникаций и адвокации в аппарате генерального директора Агентства развития Африканского союза Зифора Маубане в рамках 3-го Шушинского Глобального Медиафорума.

По ее словам, медиаграмотность - это ответственность не только журналистов, но и лидеров в частном и государственном секторах, поскольку именно они часто становятся активными участниками онлайн-платформ.

"Важно, чтобы и руководители, и обычные граждане - особенно из сельских регионов - обладали базовым уровнем медиаграмотности, понимали, как отличить дезинформацию от достоверной информации", - подчеркнула она.

З.Маубане также отметила, что скорость распространения информации в интернете требует от организаций умения быстро реагировать на кризисы: "Если, к примеру, глава компании не понимает динамику онлайн-СМИ, это может привести к серьезным репутационным потерям".