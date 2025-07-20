ЦАХАЛ уничтожил 2,7 км туннелей на севере Газы - ВИДЕО
В Джабалии на севере Газы в ходе операций, проведенных 401-й бронетанковой бригадой, было уничтожено 2,7 километра туннелей, передает Day.Az со ссылкой на mignews.com.
"Боевые подразделения 401-й бригады под командованием 162-й дивизии действуют в районе Джабалии на севере Газы. Подразделения углубляют наземные операции в деревне Джабалия и ведут борьбу с террористическими организациями в этом районе", - сказано в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ.
Сообщается, что были "уничтожены сотни террористических объектов, обнаружено большое количество средств вооружения и ликвидированы десятки боевиков".
"Инженерные войска 401-й бригады обнаружили и уничтожили несколько подземных туннелей общей длиной 2,7 километра и глубиной 20 метров в Джабалии", - говорится в заявлении.
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