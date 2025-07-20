Автор: Давид Селиверстов,

Председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, Председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник

Проведение III Глобального медиафорума в Ханкенди является поворотным моментом в истории Азербайджана и философии информации. В этом городе, который на протяжении 30 лет был символом сепаратизма и незаконной оккупации, сегодня все громче звучит голос свободы слова, закона и государственного суверенитета. Выступления Президента Ильхама Алиева на этом Форуме и его ответы на вопросы журналистов были не просто политическими заявлениями - это было и идеологическое очищение, и торжество моральных прав, и торжество мысли и правовой философии.

Ответы Президента сочетали в себе философию "срединного пути" Аристотеля с "категорическим императивом" Канта. Он заявил: "Граница между свободой СМИ и провокацией должна быть чёткой. Мы защищаем свободу информации, но не потерпим информационной агрессии против нашего государства и нашего народа".

Эти мысли - призыв к ответственному выступлению главы государства. Произнесение этих слов в Ханкенди - центре бывшего сепаратизма - это не только национальная позиция, но и философское утверждение исторической справедливости.

Основные положения, подчеркнутые Президентом, основывались на Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте 1975 года и соглашении от 10 ноября 2020 года. Он довел до сведения международных СМИ:

- Территориальная целостность Азербайджана признана международным правом и уже де-факто восстановлена;

- Вся правовая и социальная система в Карабахе будет создана на основе Конституции Азербайджана;

- Этическая журналистика, в отличие от лживой пропаганды, способна объединять людей.

Этот подход представляет собой сочетание правового реализма и гуманистической философии. В ответах Президента Ильхама Алиева защита прав человека была представлена не только как нормативная, но и как моральная обязанность.

Символизм Ханкенди: возвращение души

Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди - это не только политическое, но и духовно-философское возвращение. На протяжении многих лет этот город был символом искаженной истории, подавленных свобод и несправедливости. Сегодня слова самого Президента передают следующее послание: "Свобода - это не только свобода земли, но и свобода мысли".

Это современное выражение призыва к справедливости и мудрости, заложенного в духовной сокровищнице Азербайджана - от Физули до Низами Гянджеви.

Президент Ильхам Алиев также обратился к представителям СМИ с моральной ответственностью и призывом: "Средства массовой информации должны быть мостом между народами, а не инструментом ненависти. Независимо от идентичности или страны, журналист должен прежде всего быть человеком правды и совести".

Это призыв к всеобщей этике - необходимости, чтобы концепция "свободы СМИ" сопровождалась этической и юридической ответственностью в конституционных рамках.

Проведением III Глобального медиафорума в Ханкенди Азербайджанское государство направило всему миру послание: Слово, земля и право вернулись к своим хоязевам.

Выступления и ответы Президента Ильхама Алиева еще раз доказали, что свобода информации - это не только демократический институт, но и выражение национальной идентичности, юридической ответственности и морального достоинства. Его подход является образцом мысли и правовой философии, обеспечивающей информационный суверенитет Азербайджана.