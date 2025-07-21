Шафаг Мехралиева назвала медиаграмотность ключевым навыком XXI века

Медиаграмотность - один из важнейших навыков XXI века, поскольку можно уметь читать и писать, но при этом неверно интерпретировать прочитанное.

Как передает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом заявила преподаватель кафедры "Коммуникации и цифровые медиа" Университета ADA Шафаг Мехралиева в ходе своего выступления на III Шушинском Глобальном Медиафоруме, посвященном теме "Цифровые переходы: укрепление устойчивости информации и медиа в эпоху искусственного интеллекта", передает Day.Az.

В своем выступлении она подчеркнула, что медиаграмотность - это не только умение воспринимать информацию, но и способность правильно ее интерпретировать, обсуждать и анализировать в атмосфере толерантности и взаимного уважения.

"Если с самого школьного возраста уделять внимание этим вопросам, то будущие поколения будут более сильными и сплоченными в информационном пространстве. Сегодня мы наблюдаем серьезную проблему как с критическим мышлением, так и с умением формировать информационное единство", - отметила Ш.Мехралиева.