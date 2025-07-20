https://news.day.az/society/1768887.html В Новханы в море утонули 2 человека На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что два человека утонули в море в селе Новханы Абшеронского района.
В Новханы в море утонули 2 человека
На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что два человека утонули в море в селе Новханы Абшеронского района.
Как сообщили Day.Az в МЧС, к поискам были привлечены водолазы и спасатели Государственной службы по управлению маломерными судами и спасанию на водах МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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