В Новханы в море утонули 2 человека

На горячую телефонную линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что два человека утонули в море в селе Новханы Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, к поискам были привлечены водолазы и спасатели Государственной службы по управлению маломерными судами и спасанию на водах МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.