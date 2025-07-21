https://news.day.az/unusual/1769105.html Так "шипит" вулканическая лава - ВИДЕО Послушайте, как шипит вулканическая лава. Как передает Day.Az, кадры засняли в Исландии на вулкане Сундхнукур, который периодически извергается с 2023 года. На видео слышны звуки кипения и выбросов газа, создающие пугающе завораживающую атмосферу. Лава медленно растекается по склонам, окутывая всё вокруг клубами дыма и огня.
Так "шипит" вулканическая лава - ВИДЕО
Послушайте, как шипит вулканическая лава.
Как передает Day.Az, кадры засняли в Исландии на вулкане Сундхнукур, который периодически извергается с 2023 года.
На видео слышны звуки кипения и выбросов газа, создающие пугающе завораживающую атмосферу. Лава медленно растекается по склонам, окутывая всё вокруг клубами дыма и огня.
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