Так "шипит" вулканическая лава

Послушайте, как шипит вулканическая лава.

Как передает Day.Az, кадры засняли в Исландии на вулкане Сундхнукур, который периодически извергается с 2023 года.

На видео слышны звуки кипения и выбросов газа, создающие пугающе завораживающую атмосферу. Лава медленно растекается по склонам, окутывая всё вокруг клубами дыма и огня.