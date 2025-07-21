Лишь спустя два дня, проведенных в лесу, мы смогли добраться до Агдама

Потерпевшая Шахла Талыбова, давшая показания на судебном процессе в Бакинском военном суде 21 июля, рассказала, что в 1988 году была депортирована из родного села в Армении, после чего поселилась в Шушинском районе. Позже семья переехала в Ходжалы в связи с работой ее супруга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, она сказала, что в период начала преследований в отношении азербайджанцев, в результате брошенного в автобус камня осколок стекла попал в глаз ее 10-дневного ребенка.

Она рассказала, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время Ходжалинского геноцида, с большим трудом им удалось скрыться в лесу, где они провели два дня, прежде чем смогли добраться до Агдама. По ее словам, в период трагедии ее свекор и свекровь были в заложниках в течение 7 дней. Другие родственники также попали в плен, а часть из них числится пропавшими без вести.

"Мои дети получили тяжелую травму. После возвращения в Баку моя дочь путала звезды с ракетами. Увидев на небе звезду, она говорила: "Мама, запускают ракету, давай уйдем...", - добавила она.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.