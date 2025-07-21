В Китае нашли древнюю гробницу корейского принца-заложника

Археологи из Академии археологии Шэньси обнаружили гробницу Ким Ёна - принца-заложника из древнего корейского государства Силла. Раскопки проводились в северо-западном Китае, примерно в двух километрах к северу от Чанъаня - древней столицы династии Тан.

Как передает Day.Az, об этом сообщает China News Service (CNS).

Гробница построена в форме ножа, обращенного "острием" на юг. Помещение состоит из прохода, коридора, шахты с отверстием в потолке, туннеля и камеры. Она вырублена в земле и находится на глубине 4,5 метра. Общая длина сооружения - 10,4 метра, глубина - 4 метра.

Несмотря на частичное разграбление, в гробнице сохранилось большое количество погребальных предметов - всего 83, включая керамические фигурки, изображения животных, сосуд в форме пагоды, медные монеты и эпитафию. Именно эпитафия позволила точно установить личность погребенного.

Среди найденных предметов - 22 керамические фигурки, изображающие небесных царей, стражей, погонщиков лошадей и зодиакальных животных. Еще 58 глиняных фигурок представляют домашних и вьючных животных, включая верблюдов, лошадей, крупный рогатый скот, свиней и кур.

Особый интерес представляет эпитафия из голубого камня с крышкой в виде купола, украшенной узорами из облаков, цветов и пионов. Надпись на камне, выполненная древним и обычным китайским шрифтом, содержит 557 иероглифов и рассказывает о жизни Ким Ёна.

Согласно эпитафии, Ким Ён родился в 747 году, умер в 794 году в возрасте 48 лет. Он был представителем знатной силланской семьи, отправленной в Китай в качестве политических заложников - практика, широко распространенная в период Тан. Его семья служила в китайской администрации на протяжении трех поколений. Сам Ким Ён участвовал в дипломатических миссиях и церемониях, а его похороны организовали танские чиновники при поддержке императорского двора.

Необычным элементом эпитафии стало упоминание жены Ким Ёна. Она происходила из влиятельного китайского рода Ван и была дочерью магистрата уезда Яньши. Этот факт подчеркивает, что заложники из Силла зачастую вступали в браки с представителями китайской знати, укрепляя политические и культурные связи между двумя государствами.

По словам ученых, принцы-заложники, подобные Ким Ёну, служили не только гарантами лояльности, но и проводниками культурного обмена. Получая образование и занимая должности при дворе, они становились частью китайской элиты и важным звеном в дипломатических отношениях между Тан и Силла.