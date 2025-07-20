Еще один пендель для Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Сенегал выгнал Францию.

Day.Az представляет публикацию:

Французов окончательно погнали из Сенегала. В этой африканской стране состоялась окончательная, официальная церемония вывода остатков французских войск.

Под военные марши и отборный сенегальский мат французы спустили свой флаг, быстренько погрузились в самолеты - и восвояси. Чемодан, вокзал, Париж!

Сенегал - уже шестая страна Африки, которая избавляется от французского присутствия. Это не дипломатия, не переговоры и не модернизация внешней политики. Происходящее с Францией в Африке - это молниеносное, смешное и трусливое бегство.

Всего несколько лет и один болван в Елисейском дворце понадобились, чтобы весь мир узнал, что Франция - страна-посмешище.

Автор карикатуры - HSF