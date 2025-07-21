Тонкий iPhone 17 Air получит чрезвычайно маленький аккумулятор

Новая модель iPhone 17 Air, которая, по слухам, станет одним из самых тонких смартфонов Apple, получит аккумулятор с рекордно низкой для современных iPhone емкостью - около 2800 мАч. Об этом, как пишет издание MacRumors, сообщил авторитетный инсайдер Instant Digital в китайской соцсети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Несмотря на скромную емкость батареи, устройство, как ожидается, сможет обеспечить полный день работы благодаря новой функции iOS 26 под названием Adaptive Power Mode (Адаптивный режим энергосбережения).

Информация о небольшой емкости аккумулятора косвенно подтверждает предыдущие утечки. Ранее сообщалось, что из-за ультратонкого дизайна (около 5,5 мм) инженерам Apple пришлось пойти на компромисс и установить в iPhone 17 Air менее емкую батарею, что негативно скажется на времени автономной работы по сравнению с другими моделями.

По данным внутреннего тестирования Apple, только 60-70% пользователей смогут использовать iPhone 17 Air в течение всего дня без подзарядки, в то время как для других моделей iPhone этот показатель составляет 80-90%.

Чтобы решить эту проблему, Apple, по слухам, планирует выпустить специальный чехол-аккумулятор в качестве дополнительного аксессуара для iPhone 17 Air. Последний раз компания выпускала подобные чехлы для линейки iPhone 11, после чего перешла на внешние аккумуляторы MagSafe.