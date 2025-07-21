Выступление Президента Ильхама Алиева на III Глобальном медиафоруме - в центре внимания мировых СМИ

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" и ответы на вопросы журналистов - в центре внимания мировых СМИ.

Так, китайское информационное агентство "Синьхуа" опубликовало статью под заголовком: "Президент Азербайджана приветствует высокий уровень взаимного доверия с Китаем".

Цитируя Президента Ильхама Алиева, издание пишет, что Азербайджан и Китай приняли и подписали два важнейших документа. В прошлом году это была Декларация о стратегическом партнерстве, в этом году - о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Кроме того, в материале отмечается, что Баку с самого начала поддержал инициативу Председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", и на территории Азербайджана уже подготовлена соответствующая транспортно-логистическая инфраструктура.

Китайские издания, включая "Sina", "Guangcha", "163.com" и другие СМИ, также рассказали о важности вступления в силу соглашения между Азербайджаном и Китаем о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов. Документ был подписан в апреле в рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай. Отмечается, что это соглашение будет способствовать укреплению межчеловеческих контактов, а также развитию связей между студентами и предпринимателями обеих стран.

В публикациях также приведены слова Президента Ильхама Алиева о позиции Азербайджана в отношении Тайваня. "Азербайджан всегда открыто заявлял, что поддерживает позицию Китайской Народной Республики по Тайваню и по другим вопросам. Наша позиция - политика единого Китая - хорошо известна и китайскому руководству, и китайскому народу", - цитируют издания главу государства.

Японские СМИ так же широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума. Такие издания и порталы, как "Tokyo-np", "Newseveryday", "Sankei Shinbun", "Newspick", "Okinawatimes", "47News", "Net Nihonkai" и другие опубликовали материалы, в которых приводились высказывания главы государства по поводу инцидента с самолетом авиакомпании AZAL, а также указывалось на то, что российская сторона не предоставила никакого внятного объяснения по поводу произошедшего.

Французские и венгерские СМИ так же опубликовали материалы, посвященные выступлению Президента Ильхама Алиева. В статьях на платформах Франции "Euronews" и "RFI", а также на венгерских новостных порталах "Economx.hu", "Liner.hu" и "Hvg.hu" особое внимание уделено инциденту с самолетом AZAL, а также официальной позиции Баку в отношении подготовки пакета документов для подачи в международные судебные инстанции.

Индийские порталы, такие как "Hindustan Times", "Firstpost" и "Tourguidence", так же уделили основное внимание словам Президента Ильхама Алиева по поводу инцидента с самолетом AZAL и гибели 38 пассажиров в результате этой трагедии.

Вьетнамские газеты и новостные порталы, такие как "Vietnam Plus", "VnExpress", "Lao Dong", "PLO.vn", "VO.vn", "Bao Nghe An" процитировали в своих изданиях высказывания Президента Ильхама Алиева по вопросам нормализации отношений и подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

В статьях, опубликованных на чилийских новостных порталах, таких как "El Periodista", "El Vinotinto", "Inoticias" и других, были приведены высказывания Президента Ильхама Алиева по вопросам подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, открытия Зангезурского коридора, а также по климатической повестке Баку и инициативам в сфере развития возобновляемых источников энергии.

"Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я бы сказал, что Азербайджан - экологически чистая страна. Мы не используем уголь и мазут для производства электроэнергии. Мы используем только гидроэнергию и природный газ, а с недавних пор еще и солнечную энергию. И, кстати, наша зеленая повестка очень амбициозна. К 2030 году, согласно уже подписанным инвестиционным контрактам, у нас будет не менее 6 гигаватт зеленой энергии, включая солнечную, ветровую и гидроэнергетику", - цитируют издания Президента Ильхама Алиева.

В швейцарском издании SWI основное внимание уделяется словам Президента Ильхама Алиева касательно крушения самолета AZAL.

Так, в статье, опубликованной данным изданием, отмечается со ссылкой на слова Президента Ильхама Алиева, что Азербайджан намерен обратиться в международный суд против России в связи с крушением пассажирского самолёта авиакомпании AZAL.

Пакистанское издание Islamabad Post опубликовало полный текст выступления Президента Ильхама Алиева в ходе встречи с участниками III Шушинского Глобального медиафорума.

В материале, опубликованном Philippine News Agency, подчёркивается, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 июля встретился с участниками III Шушинского Глобального медиафорума, который собрал более 150 представителей иностранных СМИ в недавно открытом Конгресс-центре в Ханкенди.

"В этом году форум проходит под девизом "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" и объединяет международных журналистов, медиаменеджеров и политиков для обсуждения актуальных вызовов и возможностей в сфере глобальных медиа и цифровых коммуникаций", - говорится в статье.

В гонконгском издании Bauhinia Magazine уделяется внимание словам Президента Ильхама Алиева об отношениях с Китаем. Отмечается, что глава государства очень высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

La Radio del Sur (Венесуэла) также приводит слова Президента Ильхама Алиева о крушении самолета AZAL. В материале издания отмечается, что Баку настаивает на выплате компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета AZAL.

В статье NewTalk (Тайвань) отмечается, что Азербайджан требует от Москвы официального признания вины, привлечения к ответственности виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим, а также возмещения стоимости уничтоженного самолета.

В иорданском издании Jordan News Agency особое внимание уделяется важности медиафорума.

"Выступая на форуме, Президент Ильхам Алиев отметил, что проведение такого мероприятия подчеркивает необходимость открытых дискуссий", - говорится в статье.

В материалах, опубликованных Sharjah 24 (ОАЭ) и Emirates News Agency - WAM подчеркивается, что форум направлен на обсуждение влияния цифровых трансформаций на сферу медиа, растущей роли современных технологий в создании и распространении контента, а также значимости медиаграмотности для обеспечения доступа к точной и достоверной информации.

"В ходе встречи Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность своевременного реагирования на стремительное развитие технологий, отметив возрастающую роль искусственного интеллекта во всех сферах, особенно в медиа. Глава государства также затронул вопросы региональных и международных отношений Азербайджана, внешней политики и международного сотрудничества", - говорится в статьях.