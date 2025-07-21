https://news.day.az/officialchronicle/1769186.html Президент Ильхам Алиев наградил представителей медиа - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа за заслуги в развитии национальной прессы в Азербайджане. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев наградил представителей медиа - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа за заслуги в развитии национальной прессы в Азербайджане.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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