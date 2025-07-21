Президент Ильхам Алиев наградил представителей медиа

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа за заслуги в развитии национальной прессы в Азербайджане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом распоряжения главы государства можно ознакомиться по ссылке.

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