В парламенте Великобритании открылась выставка в память о жертвах Ходжалы и детях, пострадавших от войны

В Палате общин британского парламента открылась художественная выставка, посвященная памяти жертв Ходжалы и детям, пострадавшим от войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на экспозиции под названием "Дети войны" представлены рисунки детей из разных стран, в том числе из Великобритании. Выставка была организована в рамках международного художественного конкурса, посвященного годовщине Ходжалинской трагедии, и призывает посетителей обратить внимание на человеческие истории, стоящие за войнами, особенно на боль, которую испытывают дети.

Одна из организаторов экспозиции Нармина Мамедова отметила, что главная цель проекта - проголосовать за детей, пострадавших от войны, передать их чувства через искусство. Рисунки отражают такие эмоции, как грусть, сила и надежда.

Мероприятие подчеркнуло тот факт, что дети по-прежнему остаются бездомными, теряют родителей и подвергаются насилию в условиях непрекращающихся войн в современном мире. Подобные инициативы призывают международное сообщество не оставаться равнодушным к этим реалиям.

Отметим, что конкурс был впервые объявлен в 2022 году, в 30-ю годовщину Ходжалинской трагедии, и на сегодняшний день в нем приняли участие более 700 детей из 40 школ.