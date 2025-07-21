Капитан узбекской команды может продолжить карьеру в Азербайджане

Защитник узбекской команды "Сурхон" Джамаледдин Ходжаниязов может продолжить карьеру в Азербайджане.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 28-летним футболистом интересуются два клуба Премьер-лиги Азербайджана.

Однако этим командам предстоит убедить бывшего игрока молодежной сборной России U-21 в вопросе зарплаты.

В настоящее время Ходжаниязов ждет последнего и более выгодного предложения от этих клубов. Контракт с "Сурхоном", где центральный защитник является капитаном, рассчитан до 31 декабря 2025 года.

За свою карьеру он выступал за "Зенит", "Амкар", "Орхус", "Динамо" (Санкт-Петербург), "Балтика", "Урал", БАТЭ, "Сумгайыт", "Акрон".