https://news.day.az/sport/1769181.html Капитан узбекской команды может продолжить карьеру в Азербайджане Защитник узбекской команды "Сурхон" Джамаледдин Ходжаниязов может продолжить карьеру в Азербайджане. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 28-летним футболистом интересуются два клуба Премьер-лиги Азербайджана. Однако этим командам предстоит убедить бывшего игрока молодежной сборной России U-21 в вопросе зарплаты.
Капитан узбекской команды может продолжить карьеру в Азербайджане
Защитник узбекской команды "Сурхон" Джамаледдин Ходжаниязов может продолжить карьеру в Азербайджане.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, 28-летним футболистом интересуются два клуба Премьер-лиги Азербайджана.
Однако этим командам предстоит убедить бывшего игрока молодежной сборной России U-21 в вопросе зарплаты.
В настоящее время Ходжаниязов ждет последнего и более выгодного предложения от этих клубов. Контракт с "Сурхоном", где центральный защитник является капитаном, рассчитан до 31 декабря 2025 года.
За свою карьеру он выступал за "Зенит", "Амкар", "Орхус", "Динамо" (Санкт-Петербург), "Балтика", "Урал", БАТЭ, "Сумгайыт", "Акрон".
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