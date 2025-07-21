От имени первого заместителя премьер-министра Азербайджана распространена фейковая информация

В ряде аккаунтов социальных сетей от имени первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуба Эйюбова распространено не отражающее действительности заявление, подготовленное с использованием технологии "deep fake", в котором говорится, что Азербайджан якобы "проводит агрессивную политику в отношении России".

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве развития медиа Азербайджана, созданные с помощью искусственного интеллекта и направленные на загрязнение информационной среды фейковые видео являются грубым примером манипуляции, нацеленным на введение общественности в заблуждение со стороны определённых кругов.

"Призываем общественность верить только информации, предоставленной официальными источниками. Напоминаем, что информацию, выражающую официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны. Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях, когда распространяются масштабные кампании, основанные на фейковой информации", - отмечается в заявлении Агентства.