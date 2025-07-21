Не выполнив условия Баку, Армения может забыть о транзите

Мы сегодня нацелены и на открытие Зангезурского коридора. Азербайджан обязательно должен быть связан со своей неотъемлемой частью - Нахчываном. А Армения чинит нам в этом различные препятствия. Как показывает практика и как подчеркнул на медиафоруме в Ханкенди Президент Ильхам Алиев, за 5 лет Ереван ничего не сделал для реализации проекта. Армения тормозит его, задерживает и делает все, чтобы затянуть вопрос на долгие времена.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог и дипломат Фикрет Садыхов.

Напомним, что, выступая на проходившем в Ханкенди III Шушинском глобальном медиа-форуме, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что если Армения и дальше будет блокировать процесс, связанный с открытием Зангезурского коридора, то ее шансы когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Она окажется не только в транспортной изоляции, в которой находится сегодня, но и в определенной степени в политической изоляции, сказал глава государства.

По словам политолога, мы сегодня нацелены и на открытие Зангезурского коридора.

"Азербайджан должен быть связан со своей неотъемлемой частью - Нахчываном, а Армения чинит нам в этом различные препятствия. Думаю, мы и впредь будем продолжать оказывать давление на Ереван. Наши наступательные дипломатические шаги в конечном итоге должны привести к позитивным результатам. В противном случае у этой страны не будет никаких шансов стать транзитной страной. Она так и останется в транспортной, экономической и политической изоляции", - сказал Садыхов.

Наш собеседник также прокомментировал слова Президента Азербайджана о том, что Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора. Осталось решить только два вопроса: внести изменения в конституцию Армении и ликвидировать Минскую группу ОБСЕ.

Как отметил политолог, существует международная практика, на основе которой с учетом норм и принципов международного права подписываются все договора. Между двумя государствами или несколькими странами - это принципиального значения не имеет. В данном конкретном случае наша задача - подписать мирный договор с Арменией, но основываясь не на риторических заявлениях и различных словесных выкрутасах армянской стороны, а на конкретных вопросах.

"И в этом плане, конечно же, главным для нас являются те условия, которые мы выдвигаем. Они вполне разумны, обоснованы, выстраданы многолетней практикой наших взаимоотношений с Арменией. Это изменения в конституцию и ликвидация Минской группы ОБСЕ, которая сегодня де-факто практически не существует.

Что касается парафирования мирного договора, то это было предложение азербайджанской стороны и оно остается в силе. Все в рамках международной практики. Стороны ставят свои инициалы под документами, а в последующем подписывается уже сам договор, когда выполняются условия и соответствующие требования.

Армения показала, что, к сожалению, не стремится к тому, чтобы подписать договор, хотя мы действительно уже близки к подписанию окончательного мира", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева