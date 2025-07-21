От имени помощника Президента Азербайджана распространено фейковое заявление о российско-азербайджанских отношениях

В ряде аккаунтов в социальных сетях от имени помощника Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева распространено фейковое заявление о российско-азербайджанских отношениях.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве развития медиа Азербайджана, данное заявление, содержащее вымышленные утверждения и оформленное с имитацией внешнего вида официального сайта Президента Азербайджанской Республики, является грубым примером информационной манипуляции, направленной на введение общественности в заблуждение.

"Призываем общественность верить только информации, предоставленной официальными источниками. Напоминаем, что информацию, выражающую официальную позицию государства, можно получить из официальных источников, а также от информационных агентств и других профессиональных медиа-субъектов страны. Призываем граждан Азербайджана, журналистов и общественных активистов всегда проявлять принципиальность в подобных случаях, а также быть бдительными в условиях, когда распространяются масштабные кампании, основанные на фейковой информации", - отмечается в заявлении Агентства.