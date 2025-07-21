Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на границе

Таиланд обвинил Камбоджу в установке противопехотных мин на территории королевства у таиландско-камбоджийской границы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте таиландского МИД.

Согласно информации ведомства, в районе Чонг-Бок провинции Убонратчатхани трое солдат 6021-й пехотной роты Таиланда, проводя плановое патрулирование по установленному маршруту, наступили на мину. Расследование показало, что это были противопехотные мины, не применявшиеся и не хранившиеся в королевстве, и были установлены недавно.

"Оценки и сопутствующие доказательства, обнаруженные компетентными органами безопасности, указывают на то, что установка этих мин являлась грубым нарушением международного права. Правительство Королевства Таиланд самым решительным образом осуждает применение противопехотных мин", - сказано в заявлении.

Таиланд также призвал Камбоджу к сотрудничеству в разминировании вдоль границы в соответствии с двусторонним соглашением правительств двух стран.