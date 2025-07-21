Зафиксировано смещение оси вращения земной коры

Ученые из Гарвардского университета установили, что деятельность человека повлияла на движение магнитных полюсов Земли. Как выяснила группа геофизика Наташи Валентич, строительство почти 7 тысяч крупных плотин по всему миру перераспределило массу воды на планете настолько, что ось вращения земной коры сместилась примерно на метр относительно внутреннего магнитного динамо. Исследование опубликовано в Geophysical Research Letters (GRL), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Накопление воды в водохранилищах не только изменило баланс масс на поверхности Земли, но и вызвало падение уровня мирового океана на 21 миллиметр. Вода, задержанная за плотинами, как бы "перетянула" вращающуюся оболочку планеты, что привело к изменению положения Северного полюса на поверхности Земли - сначала на восток, в сторону России, а затем на запад, в сторону Северной Америки.

Авторы отмечают, что реальный магнитный север в космосе не менялся, но сама кора планеты сместилась, создавая эффект так называемого истинного полярного блуждания. Построенные плотины уже удержали около четверти роста уровня моря в XXI веке - примерно 1,2 миллиметра в год, что частично компенсирует последствия изменения климата.

Специалисты подчеркивают: при оценке будущих изменений уровня моря и динамики магнитных полюсов необходимо учитывать влияние подобных инженерных проектов. Расположение и размеры новых водохранилищ могут значительно изменить эти процессы.