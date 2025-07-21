Apple стала оказывать сильное давление на Samsung и LG

Корпорация Apple обратилась к своим ключевым поставщикам, Samsung и LG Display, с требованием снизить стоимость OLED-панелей для будущей линейки iPhone 17. По данным Fast Technology (FT), таким образом компания из Купертино намерена компенсировать потенциальные экономические последствия в случае введения новых торговых пошлин администрацией Дональда Трампа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что Apple уже начала тестовое производство компонентов для новых смартфонов. Согласно имеющейся информации, LG Display приняла условия американского гиганта, в то время как Samsung Display выразила намерение провести дополнительные переговоры по этому вопросу.

Для усиления своих переговорных позиций Apple рассматривает возможность привлечения китайского производителя дисплеев BOE в качестве альтернативного поставщика. Отмечается, что требование о сокращении издержек может распространиться и на других партнеров в производственной цепочке.

По мнению аналитиков, дисплеи и камеры являются одними из самых дорогостоящих компонентов iPhone, формируя до 10% его итоговой себестоимости. Удовлетворение требований Apple напрямую ударит по прибыли и рентабельности как LG, так и Samsung. При этом LG находится в менее выгодном положении, поскольку ее бизнес в большей степени зависит от заказов Apple, что делает компанию более уязвимой к давлению.

Однако выбор в пользу BOE сопряжен с серьезными рисками. Недавно Комиссия по международной торговле США (ITC) признала китайскую компанию виновной в незаконном присвоении коммерческих тайн Samsung Display. Этот вердикт может не только осложнить будущее сотрудничество BOE с Apple, но и стать для Samsung мощным рычагом в переговорах.

Эксперты называют подобное требование со стороны Apple неординарным шагом, так как цены на компоненты обычно согласовываются задолго до старта массового производства.