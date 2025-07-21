В России произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в Камчатском крае.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным службы, землетрясение произошло в 165 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр лежал на глубине в 34 км.

Данные об ощущаемости в настоящий момент не поступали.