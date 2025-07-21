Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников АМИ Trend и Day.Az
Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа за заслуги в развитии национальной прессы в Азербайджане.
Среди награжденных представителей медиа, в частности, присутствуют и сотрудники АМИ Trend и Day.Az.
Так, заместитель генерального директора АМИ Trend Джамиля Оджагова награждена "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики", заместителю генерального директора АМИ Trend Эльчину Алыоглу за особые заслуги в развитии национальной прессы Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный журналист", а редактор информационного портала Day.Az Мамедова Айтемиз и заместитель главного редактора АМИ Trend Абдуллаева Лейла награждены медалью "Терегги".
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