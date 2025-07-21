https://news.day.az/society/1769064.html В Азербайджане ожидаются нововведения в профообразовании В Азербайджане разработаны 179 учебников, 62 новые программы по профобразованию. Как передает Day.Az, об этом в своем выступлении на брифинге заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов. Важно, чтобы разработка образовательных программ и учебников соответствовала требованиям рынка труда.
В Азербайджане ожидаются нововведения в профообразовании
В Азербайджане разработаны 179 учебников, 62 новые программы по профобразованию.
Как передает Day.Az, об этом в своем выступлении на брифинге заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.
Важно, чтобы разработка образовательных программ и учебников соответствовала требованиям рынка труда.
"Мы разработали 62 новые образовательные программы. В этом процессе также участвовали представители работодателей. Также мы подготовили 179 учебников. Также приступили к переводу на азербайджанский язык учебников международных организаций", - сказал он.
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