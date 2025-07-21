В Азербайджане ожидаются нововведения в профообразовании

В Азербайджане разработаны 179 учебников, 62 новые программы по профобразованию.

Как передает Day.Az, об этом в своем выступлении на брифинге заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Важно, чтобы разработка образовательных программ и учебников соответствовала требованиям рынка труда.

"Мы разработали 62 новые образовательные программы. В этом процессе также участвовали представители работодателей. Также мы подготовили 179 учебников. Также приступили к переводу на азербайджанский язык учебников международных организаций", - сказал он.