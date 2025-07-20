Врач рассказала о первых признаках солнечного удара

Летом появляется большая опасность для пребывающих на солнце - получение солнечного удара. При этом наибольший риск приходится в полдень, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина, своим мнением она поделилась в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам Волгиной, в особой группе риска находятся дети, люди со светлым типом кожи, без волос или с редкими волосами и без головных уборов. Также подвергают себя большей опасности люди, которые вовремя не восполняют дефицит воды, отметила она.

"Первые признаки солнечного удара обычно включают пульсирующую головную боль, головокружение, тошноту, иногда переходящую в рвоту, слабость, покраснение кожи - кожа может быть горячей на ощупь, повышенную температуру тела до 39-40 градусов и усиленное потоотделение. Также могут наблюдаться учащенное сердцебиение и дыхание, шум и давление в ушах", - рассказала врач.

Она добавила, что в тяжелых ситуациях возможно нарушение концентрации внимания, замедленность реакции, дезориентация, а также спутанность сознания и даже его потеря, судороги. При появлении первых признаков солнечного удара необходимо немедленно принять меры по охлаждению, перебраться в тень, надеть головной убор, пить больше воды и принять горизонтальное положение, объяснила эксперт.