Ливни накрыли Москву

Ливни накрыли Москву и Подмосковье на всю неделю, до 40% месячной нормы осадков за сутки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Транспорт задерживается, такси подорожали в 3 раза.

МЧС советует водителям и пешеходам соблюдать осторожность: снижать скорость, не стоять под деревьями и щитами.