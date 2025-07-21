https://news.day.az/world/1769035.html Ливни накрыли Москву - ФОТО - ВИДЕО Ливни накрыли Москву и Подмосковье на всю неделю, до 40% месячной нормы осадков за сутки. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Транспорт задерживается, такси подорожали в 3 раза. МЧС советует водителям и пешеходам соблюдать осторожность: снижать скорость, не стоять под деревьями и щитами.
Ливни накрыли Москву - ФОТО - ВИДЕО
Ливни накрыли Москву и Подмосковье на всю неделю, до 40% месячной нормы осадков за сутки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Транспорт задерживается, такси подорожали в 3 раза.
МЧС советует водителям и пешеходам соблюдать осторожность: снижать скорость, не стоять под деревьями и щитами.
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