Азербайджан продолжает выдвигать инициативы по активному сотрудничеству с рядом стран в области развития международных транспортных коридоров и грузоперевозок. Одной из таких инициатив можно назвать меморандум о взаимопонимании, подписанный некоторое время назад между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Государственной корпорацией "Китайские железные дороги". Основное внимание в документе уделено развитию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК).

Стороны договорились активизировать транспортное сообщение по маршруту БТК, что позволит ускорить выход производственных центров Китая на европейские рынки.

В рамках соглашения также планируется расширение контейнерных перевозок через Каспийское море, развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, а также увеличение числа блок-поездов до 10 в сутки.

Эксперты считают, что это является важным шагом в направлении повышения транзитного потенциала Азербайджана и в целом конкурентоспособности Среднего коридора.

Как передает Day.Az, экономист Парвиз Гейдаров сказал Trend, что железнодорожная линия БТК представляет собой важную транспортную инфраструктуру на евразийском пространстве.

Он напомнил, что с момента ввода железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в эксплуатацию в 2017 году обеспечена надежная и быстрая транспортировка грузов между Азией и Европой через Средний коридор. Этот маршрут играет ключевую роль в перевозке грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана.

Экономист подчеркнул, что в 2023-2024 годах благодаря ремонтно-восстановительным работам, реконструкции и расширению, проведённым на 184-километровом участке железной дороги БТК, проходящем по территории Грузии, её годовая грузоперевалочная способность была увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Государственной корпорацией "Китайские железные дороги", помимо придания новой динамики отношениям между Баку и Пекином, ещё больше усилит эксплуатационный потенциал железнодорожной линии БТК. Благодаря этой линии вывоз всех видов товаров китайского производства на европейские рынки через территорию Азербайджана, Грузии и Турции будет ещё более ускорен и расширен", - сказал он.

Отметим, что тенденция развития отношений между Азербайджаном и Китаем проявляется не только в транспортной сфере, но и в области взаимных инвестиций и торгового оборота. Так, в первом квартале 2025 года объём прямых иностранных инвестиций Китая в экономику Азербайджана составил 7,437 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, инвестиции из Китая в экономику Азербайджана увеличились на 4,204 миллиона долларов США или в 2,3 раза. В отчётном году доля инвестиций из Китая в общем объёме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан составила 0,5%.

В свою очередь, Азербайджан в первом квартале 2025 года вложил в экономику Китая 5,280 миллиона долларов США, что на 5,193 миллиона долларов или в 60,7 раза больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

Доля инвестиций Азербайджана в Китай в общем объёме прямых иностранных инвестиций составила 1,7%.

Китай занимает значительное место и во внешней торговле Азербайджана. Так, за январь-июнь 2025 года объём торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 2,1 миллиарда долларов США. Согласно информации, это на 451,4 миллиона долларов или на 27,6% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года.

За отчётный период торговый оборот с Китаем составил 8,56% от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвёртое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольший объём торговых операций в отчётном периоде.

В январе-июне текущего года экспорт продукции из Азербайджана в Китай составил 46,3 миллиона долларов, что на 35,6 миллиона долларов или в 4,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно в отчётном периоде импорт из Китая в Азербайджан составил около 2 миллиардов долларов США, что на 415,7 миллиона долларов или в 1,3 раза больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Таким образом, Китай стал крупнейшим поставщиком продукции в Азербайджан за отчётный период.

"Учитывая приведённые показатели, можно сказать, что экономические отношения между двумя странами достигли своего наилучшего этапа. При этом развитие транспортного сектора занимает особое место в этом сотрудничестве", - отметил П. Гейдаров.

Председатель Общественного объединения содействия экономическим и социальным исследованиям, экономист Эйюб Керимли сказал Trend, что соглашение между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и "Китайскими железными дорогами" по увеличению потенциала железнодорожной линии БТК обещает ряд стратегических и экономических преимуществ.

Он отметил, что данное соглашение также имеет большое значение с точки зрения расширения пропускной способности грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

"Безусловно, это соглашение окажет значительное влияние на региональную и глобальную транспортную систему. Повышение потенциала БТК создаст условия для увеличения объёмов перевозок грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Кроме того, новое соглашение усилит конкурентные возможности Среднего коридора по сравнению с другими альтернативными маршрутами.

В настоящее время пропускная способность БТК составляет примерно 1 миллион тонн. Этот потенциал может быть увеличен до 5 миллионов тонн.

Одновременно соглашение между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и "Китайскими железными дорогами" по БТК может повысить эффективность перевозки грузов по Среднему коридору и превратить этот маршрут в важный транзитный узел. Это соглашение может повысить скорость доставки грузов", - подчеркнул он.

Экономист считает, что соглашение с Китаем о повышении потенциала железнодорожной линии БТК может принести значительную пользу экономике Азербайджана.

"Новое соглашение может способствовать созданию новых рабочих мест в сфере логистики и железнодорожного транспорта, расширению бизнес-возможностей в этой области. В конечном итоге это положительно повлияет на внешнеторговый оборот. Также это усилит позицию Азербайджана как транспортного центра региона", - сказал он.

Э. Керимли также отметил значение подписанного соглашения для Китая.

"Это соглашение также имеет стратегические преимущества для Китая. В рамках инициативы "Один пояс - один путь" новое соглашение означает для Китая наличие альтернативного, безопасного и быстрого маршрута. С другой стороны, безопасность грузов, перевозимых по маршрутам, проходящим через территорию России, вызывает сомнения, а также санкции снижают интерес к ним.

Поэтому увеличение потенциала БТК расширит и возможности выхода на рынки Турции и Европы. Если железнодорожная сеть Турции будет интегрирована в этот маршрут, доставка грузов из Китая в Европу станет быстрее, надёжнее и дешевле как по времени, так и по стоимости.

Cчитаю, что этот проект - не просто техническая модернизация, а стратегия будущего развития международных транспортных коридоров. Успешная реализация этих процессов может превратить Средний коридор в главную артерию евразийского транспорта и принести региону устойчивые экономические и политические дивиденды", - отметил Э. Керимли.

По его словам, в целом стороны нацелены на реализацию совместных проектов по более быстрой, безопасной и эффективной перевозке грузов из Китая в Европу и обратно, усиление взаимодействия между терминалами и портами, а также совершенствование обмена информацией в таможенной и транспортной сферах.

"Сотрудничество в этом направлении не только углубит региональную экономическую интеграцию, но и усилит роль Азербайджана как логистического узла. Геостратегическое положение Азербайджана совпадает с инициативой Китая "Один пояс - один путь", что усиливает взаимный интерес обеих сторон", - отметил Э. Керимли.