Стало известно о масштабной кибератаке на ведомства США

Хакеры совершили масштабную кибератаку на правительственные ведомства США, воспользовавшись серьезной уязвимостью в программе SharePoint компании Microsoft.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Washington Post (WP) со ссылкой на западных чиновников и частных исследователей.

"Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании за последние несколько дней", - пишет издание.

Также уточняется, что США, а также ее партнеры из Канады и Австралии уже запустили расследования по вопросу взлома. При этом точные цели и личности злоумышленников до сих пор не установлены.