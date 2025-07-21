Эрдоган выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в Кипрском вопросе, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступая на официальной церемонии, посвященной Дню мира и свободы 20 июля, Эрдоган с благодарностью вспомнил павших шехидов и пожелал долгих и здоровых лет ветеранам. "Я сердечно приветствую всех, кто разделяет с нами это волнение и гордость, особенно наших дорогих гостей из Азербайджана, Пакистана и Болгарии", - отметил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что во время саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди рядом с флагами других стран с гордостью развевался флаг героической Турецкой Республики Северного Кипра. "Я выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и братскому азербайджанскому народу за поддержку в нашей кипрской борьбы", - сказал он.