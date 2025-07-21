Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с "арестом" экс-главы государства Барака Обамы.

Как передает Day.Az, запись доступна в соцсети Truth Social.

"Никто не выше закона", - говорится в подписи к видео.

20 июля Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 года.

Действующий американский лидер похвалил журналиста телеканала Fox News Харрисона Филдса, который в эфире выступил с разоблачением действий Барака Обамы по фальсификации выборов. 