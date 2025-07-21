https://news.day.az/world/1769081.html Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы - ВИДЕО Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с "арестом" экс-главы государства Барака Обамы. Как передает Day.Az, запись доступна в соцсети Truth Social. "Никто не выше закона", - говорится в подписи к видео.
Трамп выложил ролик с «арестом» Обамы - ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео с "арестом" экс-главы государства Барака Обамы.
Как передает Day.Az, запись доступна в соцсети Truth Social.
"Никто не выше закона", - говорится в подписи к видео.
20 июля Трамп обвинил бывшего главу государства Барака Обаму в мошенничестве и попытке подорвать результаты выборов 2016 года.
Действующий американский лидер похвалил журналиста телеканала Fox News Харрисона Филдса, который в эфире выступил с разоблачением действий Барака Обамы по фальсификации выборов.
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