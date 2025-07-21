https://news.day.az/economy/1769178.html Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили пути расширения сотрудничества - ФОТО Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили углубление существующего сотрудничества. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Так, председатель ЦБА Талех Кязимов принял делегацию Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии по Азербайджану Анной Бордо.
Центробанк Азербайджана и МВФ обсудили пути расширения сотрудничества - ФОТО
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили углубление существующего сотрудничества.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Так, председатель ЦБА Талех Кязимов принял делегацию Международного валютного фонда во главе с руководителем миссии по Азербайджану Анной Бордо.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями о глобальных экономических тенденциях, инфляционных ожиданиях, денежно-кредитной политике, развитии межбанковского рынка, а также о стабильности и устойчивости финансового сектора.
В то же время на встрече обсуждались вопросы углубления существующего сотрудничества с МВФ.
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