Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Москва. Студия телеканала "Царьград". В студии не пахнет порохом, но крепко несёт отравленным воздухом безумия. На экране - чередование картинок с ракетами, церковными куполами и георгиевскими ленточками, а в центре - зловещее лицо говорящей головы. С выражением апокалиптической правоты и синдромом информационного мессианства ведущая сообщает: Азербайджан, оказывается, стал частью "всемирного заговора" против святой Руси. Да-да, теперь Баку - это новая база НАТО, ВСУ и всех русофобов мира в одном лице.

На российском телевидении - новая истерика. На этот раз под прицел попал Азербайджан. В эфире программы "Мы в курсе" с Еленой Афониной было заявлено, что Азербайджан якобы помог Украине атаковать российские военные объекты в рамках так называемой "операции Паутина". Более того, по версии пропагандистов, азербайджанская диаспора в России якобы занималась логистикой для украинской армии.

Эту бредовую теорию озвучили на телеканале "Царьград", который давно стал рупором шовинизма, агрессии и откровенной ксенофобии. Ведущая пошла ещё дальше и заявили, что азербайджанская диаспора - это чуть ли не резидентура азербайджанской разведки. Таким образом, Азербайджан фактически объявили "вражеским государством".

Это не просто информационная атака. Это попытка запугать, унизить и оклеветать целую нацию. Повод очевиден - Азербайджан собирается подавать международный иск против России по факту сбитого гражданского самолёта в 1992 году. Москва нервничает. И когда нечем крыть в правовом поле - включается тяжёлая артиллерия пропаганды.

Обвинения звучат абсурдно и грязно. Не представлено ни одного факта. Только голословные заявления и стандартная тактика: проигрываешь на фронте - ищи предателя внутри. В ход пошло всё - от шпиономании до фальшивых "утечек" якобы от Службы внешней разведки. Это уровень паранойи, который даже сложно комментировать без сарказма.

... Хотя, какое счастье наблюдать, с каким изяществом шизофреническая риторика снова достигла новых вершин. Им уже не хватает ни Байдена, ни Зеленского, ни "англосаксов". Сегодняшний враг - "диаспора". Завтра, может быть, собаки, гавкающие на русском языке. В студии "Царьграда" уверенно утверждают: азербайджанская диаспора в России - это филиал разведки. Нет, не МОССАД. Не ЦРУ. АЗЕРРАЗВЕДКА. Новое пугало для бабушек и охранников из Раменского.

Где логика? А зачем логика, когда есть страх и телеканал с куполом в углу экрана? Главное - успеть вбросить, смачно, с надрывом. Сегодня - "операция Паутина". Завтра - "заговор Кебаба". Они готовы объявить плов оружием массового поражения, если это поможет переключить внимание с провала на фронте и международных судебных процессов. Ведь Азербайджан посмел! Посмел бросить вызов кремлёвской безнаказанности, потребовав расследовать сбитый пассажирский самолёт. За это - ярлык врага.

Вы хотели новую главу гибридной войны? Получайте. На федеральных экранах - очередная серия шапито-цирка под названием "Поиск врага недели". Сегодня в главной роли - Азербайджан. Завтра - кто угодно, лишь бы не те, кто довёл страну до изоляции, санкций и позорной геополитической паники.

Вы серьёзно? Это уже не пропаганда. Это - коллективная шизофрения, выпущенная в эфир под куполами православной монархической эстетики. Это не журналистика - это телевизионная исповедь сумасшедшего, который каждую неделю выдумывает себе нового дьявола.

Замечу, что "Царьград" - не телеканал. Это фабрика ненависти, замаскированная под христианскую публицистику. Это рупор идеологии, где сращиваются олигархический капитал, спецслужбы и великодержавный шовинизм.

Главный архитектор и хозяин "Царьграда" - Константин Малофеев. Фигура, облачённая в черносотенные ризы православного реваншизма, бизнесмен с мутной биографией и ещё более мутной репутацией. В своё время он заработал миллионы на инвестиционном фонде Marshall Capital, против которого в 2010-х выдвигались обвинения в отмывании денег и махинациях на рынке ценных бумаг. Именно с этих капиталов и началось финансирование его проекта.

Малофеев - не одиночка. Он - связующее звено между крупным бизнесом, РПЦ и силовыми структурами. В разные годы его деятельность сопровождали такие имена, как Игорь Гиркин (Стрелков), один из главарей вооружённой агрессии на Донбассе, Александр Бородай, "премьер-министр" самопровозглашённой ДНР, а также ультраконсервативные клерикалы.

Но ключевое - его неофициальная роль как теневого идеолога русского мира, проповедника "святой войны" против Запада, демократии, инакомыслия и любого меньшинства, которое не вписывается в его византийско-имперскую матрицу.

"Царьград" никогда не был прибыльным бизнесом. Канал живёт на вливания через оффшорные структуры, пожертвования "патриотических фондов" и поддержку через теневые субсидии от структур, аффилированных с РПЦ и корпорациями. Малофеев официально под санкциями - сначала ЕС, затем США - за дестабилизацию Украины. Но даже под санкциями он продолжал финансировать медийную агрессию, пользуясь связями в банковском секторе и правовой слепотой российских регуляторов.

Одно из прикрытий - фонд "Святителя Василия Великого", якобы занимающийся благотворительностью, а по факту - инкубатор медиапроектов, где религия используется как занавес для националистической и милитаристской пропаганды.

Официально миссия канала - "продвижение традиционных христианских ценностей". На практике это кодовое обозначение для клерикального фундаментализма, культурной сегрегации, антизападной истерии и русскоцентричного империализма.

Канал последовательно продвигает следующие нарративы:

1. Россия - "Третий Рим", окружённый врагами

2. Запад - источник греха, разврата и заговоров

3. Украина - марионетка НАТО, подлежащая "очищению"

4. Кавказ и Средняя Азия - "придатки", чьё достоинство - в лояльности Москве

5. Любые инакомыслящие - предатели и враги народа

Никаких "ценностей". Только догма. Только грубая, низовая пропаганда под видом православной публицистики. Только ненависть, обёрнутая в золотую рамку византийской эстетики. Как писал философ Иван Ильин - кумир Малофеева и Путина - "насилие во имя святости допустимо". Это и стало лозунгом "Царьграда".

И вот, ныне, в разгар международного скандала, связанного с исками Азербайджана против России за сбитый пассажирский самолёт, "Царьград" выпустил эфир, где открыто обвинил азербайджанскую диаспору в России в "шпионаже в пользу Украины", участии в "операции Паутина" и "логистической поддержке ВСУ".

Ведущая Елена Афонина, в духе сталинских репрессий, заявляет, что, оказывается-де азербайджанская диаспора - это не просто мигранты. Это разведсообщество, работающее против России!

Ранее канал также транслировал цикл материалов о "грузинской угрозе", где утверждалось, что "Грузия - мост НАТО в Закавказье, готовый к реваншу"; оскорбительные передачи о тюркских народах, где утверждалось, что "Каспий - это внутреннее русское озеро, а Турция - исторический враг", а также выступления протоиерея Смирнова с фразами: "Чеченцы - это не народ, это воспитанная на войне банда"

Такой язык - не просто риторика. Это оружие. Это подготовка к сегрегации, к мобилизации радикального ядра и к возможным репрессиям против этнических групп в случае внутриполитических потрясений.

В арсенале "Царьграда" - классический набор приёмов тоталитарной пропаганды:

Язык вражды. Оперируют определениями: "пятая колонна", "изменники", "паразиты", "псевдоэлиты", "расчеловеченные цивилизации". Народы разделяются на "духовно близких" и "природных врагов". Так, например, армяне - "союзники", азербайджанцы - "вспомогательные кадры НАТО", грузины - "американская прокладка в Закавказье". Мифологизация врага. Украина - не государство, а "сатанинский проект". Запад - не союз демократий, а "масонско-педофильский сговор". Турция - "османский рецидив". Азербайджан - "агент пантуркизма". Каждый "враг" получает свой архаичный ярлык, в духе паранойи Сталина и риторики геббельсовского МИД. Псевдонаучная легитимация. Постоянные ссылки на "историков", "геополитиков", "цивилизационных аналитиков" - без биографий, без академических публикаций, зато с громкими званиями. Например, некий "профессор Лавров-Лукашев" рассуждает о "генетической ущербности мигрантских диаспор", "этнокриминальных мафиях" и "тюркизации Кавказа как проекте Сороса". Обращение к эмоциям. Формулы: "мы теряем страну", "святые умирают", "враги у ворот" - повторяются десятками раз. Постоянно играют на образах женщин в чёрных платках, матерей, потерявших сыновей, разрушенных храмов - всё это в контексте "атаки на Святую Русь". Византийский обряд как форма насилия. Канал использует эстетику православия как идеологический каркас: иконы, псалмы, свечи в студии. Но содержание - ядовитое: призывы к "священному оружию", "духовной мобилизации", "молитвенным крестовым походам" против инакомыслия. Это не церковь - это медийный инквизиторий.

Современная Россия - страна, где страх и обида стали топливом массового сознания. Миллионы людей, ограбленные приватизацией, растоптанные войнами, запуганные нищетой, ищут утешение в мифе о "святой державе". И тут появляется "Царьград" - как фальшивая икона, как опиум, как телевизионная амфетаминовая таблетка, маскирующая под спасение внутреннюю пустоту.

Им не нужен аналитик. Им нужен мессианский голос, говорящий: "Ты страдаешь - потому что вокруг враги. Ты беден - потому что тебя предали. Но ты всё равно велик, потому что ты русский".

Вот зачем "Царьград". Не для информирования. Для самообмана. Для психологической мобилизации патерналистской массы, готовой винить в своих бедах кого угодно - хоть азербайджанцев, хоть геев, хоть Google - но только не себя и свою власть.

Обвинения в адрес азербайджанской диаспоры - это не просто медийная выходка. Это тест почвы. Это попытка создания образа "внутреннего врага" на случай международных разоблачений. Иск Баку по сбитому самолёту, естественно, будет серьёзным ударом. Ответ - в стиле старой КГБшной школы: дискредитировать, оболгать, запугать.

Упомянутая "операция Паутина", якобы координируемая с территории Азербайджана, - это медийный мираж. Не существует ни одного факта, подтверждающего участие азербайджанских структур в украинских операциях. Но для "Царьграда" это не важно. Им нужна картинка. Им нужна жертва. Им нужен громоотвод.

И если завтра диаспору начнут проверять, задерживать, обвинять - это будет не случайность. Это будет закономерный итог медийной инъекции ненависти, выпущенной через "Царьград".

Нарративы, продвигаемые "Царьградом", - это не журналистика. Это идеологическое минирование сознания. Это подготовка к внутринациональному насилию. Это оправдание репрессий, войн, этнических чисток и сегрегации.

Сегодня - ксенофобия в эфире. Завтра - аресты на улицах. Сегодня - миф об "азербайджанских логистах ВСУ". Завтра - депортации, уголовные дела, преследования. Мы это уже видели - в 30-х, в 90-х, в 2000-х. Но теперь это называется не "антисемитская чистка", а "православное очищение". Не "разжигание розни", а "государственная безопасность".

Цель атаки на Азербайджан - это даже не столько удар по стране, сколько запугивание тех, кто внутри России. Диаспора, предприниматели, студенты, врачи, инженеры - миллионы людей, оказавшихся в зоне риска. Их выставляют "агентами", "предателями", "угрозой".

Это пробный шар. Это предупредительный выстрел. Это намёк: сидите тихо, иначе мы сделаем из вас "врагов государства". И сделаем - красиво, по телевизору, со свечами, иконами, и гербом на фоне.

Международные структуры пока молчат. Но молчание - это соучастие. Потому что действия "Царьграда" напрямую нарушают Конвенцию ООН по предотвращению расовой дискриминации (1965), Протокол №12 Европейской Конвенции по правам человека, а также ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

... Мир меняется. Умирают империи, рушатся троны, разваливаются бюрократии. Но ненависть - всё ещё продаётся. И пока такие, как Малофеев, покупают эфиры и души за нефтедоллары и инквизиторские лозунги - угроза будет существовать.

Но есть и другой путь - разоблачение. И разоблачать надо не фейками. А фактами. Не эмоциями. А доказательствами. Не истерикой. А публицистикой, отточенной до гильотины.

"Царьград" называет себя "православным информационным фронтом". Но это не фронт - это ловушка. Не информационный - а идейный. Не православный - а квазирелигиозный.

Это канал, где иконы сочетаются с призывами к войне. Где священники читают проповеди о превосходстве одной нации над другой. Где вера служит прикрытием для ненависти, а патриотизм - синоним агрессии.

Мы обязаны говорить об этом. Жёстко. Без купюр. Без компромиссов. Потому что молчание - это соучастие. А разоблачение - это сопротивление.

... "Царьград" лает - значит, мы на правильном пути