В Великобритании пенсионерку приговорили к 20 годам за контрабанду кокаина

"Бабушку-ганстера" осудили за ввоз тонны кокаина на £80 млн в Великобританию.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Guardian.

Британский суд приговорил к длительному заключению 65-летнюю Дебору Мейсон, известную как "бабушка-гангстер" и "королева пчел", которая возглавляла семейную криминальную группировку.

В преступную сеть входили как минимум 10 человек из числа родственников и знакомых Мейсон. За семь месяцев с апреля по ноябрь 2023 года банда распространила почти тонну кокаина по Лондону, Брэдфорду, Лестеру, Бирмингему, Бристолю и Кардифф.

Пожилая женщина лично контролировала поставки и поддерживала связь с поставщиком. Известно, что при этом она получала государственное пособие свыше £50 тыс. в год.

Полиция вышла на след преступной банды благодаря слежке и анализу телефонных разговоров. В итоге Мейсон приговорили к 20 годам, а остальные фигуранты, включая дочь женщины, которая некоторое время руководила ОПГ вместо матери, получили сроки от 10 до 15 лет лишения свободы.