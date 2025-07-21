https://news.day.az/world/1768995.html Эквадор экстрадировал главу наркокартеля «Лос-Чонерос» в США Глава наркокартеля "Лос-Чонерос" Адольфо Масиас, известный под псевдонимом Фито, пойманный в июне спустя полтора года после побега, был экстрадирован из Эквадора в США. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Ecuavisa. По данным канала, самолет министерства юстиции США забрал преступника с базы ВВС Эквадора.
Эквадор экстрадировал главу наркокартеля «Лос-Чонерос» в США
Глава наркокартеля "Лос-Чонерос" Адольфо Масиас, известный под псевдонимом Фито, пойманный в июне спустя полтора года после побега, был экстрадирован из Эквадора в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Ecuavisa.
По данным канала, самолет министерства юстиции США забрал преступника с базы ВВС Эквадора. В США ему предъявлены обвинения в сговоре с целью международной торговли кокаином, контрабанде и применении оружия.
"Лос-Чонерос" - один из крупнейших картелей в Эквадоре. В тюрьме его главарь оказался в 2011 году - его приговорили к 34 годам.
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