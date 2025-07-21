https://news.day.az/economy/1769175.html

Будет выпущена новая памятная монета, посвященная городу Лачин

AzerGold выпустит новую памятную монету, посвященную городу Лачин. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на AzerGold. Было отмечено, что новая коллекция монет будет представлена общественности в ближайшее время.