https://news.day.az/economy/1769175.html Будет выпущена новая памятная монета, посвященная городу Лачин AzerGold выпустит новую памятную монету, посвященную городу Лачин. Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на AzerGold. Было отмечено, что новая коллекция монет будет представлена общественности в ближайшее время.
Будет выпущена новая памятная монета, посвященная городу Лачин
AzerGold выпустит новую памятную монету, посвященную городу Лачин.
Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на AzerGold.
Было отмечено, что новая коллекция монет будет представлена общественности в ближайшее время.
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