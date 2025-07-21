В Союзе театральных деятелей Азербайджана состоялась церемония награждения в честь 150-летия национальной прессы

По инициативе министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана состоялась церемония награждения, посвящённая 150-летнему юбилею национальной прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители театрального сообщества и журналисты, внёсшие весомый вклад в освещение театрального искусства.

С приветственным словом выступил председатель СТДА, народный артист, лауреат Государственной премии Гаджи Исмайлов, поздравив собравшихся с Днём национальной прессы - 22 июля, и отметив славный путь азербайджанской журналистики, наполненный важными достижениями. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения журналистов и деятелей культуры, плодотворно работающих в театральной сфере, председателем СТДА Гаджи Исмайловым и его заместителями, народным артистом Ильхамом Намик Кямалом и заслуженным артистом Азадом Шукюровым. Награждённые выразили искреннюю благодарность Союзу театральных деятелей за оказанное внимание и признание их профессионального труда.

Среди наград Союза театральных деятелей Азербайджана почётным дипломом "İttifaqın dostu" (Друг Союза) был отмечен руководитель отдела культуры АМИ TREND Вугар Иманов.

Ряд представителей СМИ был отмечен почётными дипломами "İttifaqın dostu", почетными грамотами и медалью "Teatr fədaisi".