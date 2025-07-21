https://news.day.az/society/1769231.html

Рейс из Москвы в Гянджу задерживается уже больше 26 часов

Рейс "Utair" из московского Внуково в Гянджу задерживается уже ,больше 26 часов. Как передает Day.Az, пассажиры сообщили, что вылет, запланированный на 05:40, сначала перенесли почти на 20 часов, затем отменили. Сейчас пассажиры остаются в аэропорту без ясной информации. Причиной задержки стала якобы атака дронов с украинской стороны.