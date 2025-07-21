Рейс из Москвы в Гянджу задерживается уже больше 26 часов

Рейс "Utair" из московского Внуково в Гянджу задерживается уже больше 26 часов.

Как передает Day.Az со ссылкой на публикации в социальных сетях, причиной задержки стала якобы атака дронов с украинской стороны.

Пассажиры сообщили, что вылет, запланированный на 05:40, сначала перенесли почти на 20 часов, затем отменили. Сейчас пассажиры остаются в аэропорту без ясной информации.