https://news.day.az/society/1769231.html Рейс из Москвы в Гянджу задерживается уже больше 26 часов Рейс "Utair" из московского Внуково в Гянджу задерживается уже ,больше 26 часов. Как передает Day.Az, пассажиры сообщили, что вылет, запланированный на 05:40, сначала перенесли почти на 20 часов, затем отменили. Сейчас пассажиры остаются в аэропорту без ясной информации. Причиной задержки стала якобы атака дронов с украинской стороны.
Рейс из Москвы в Гянджу задерживается уже больше 26 часов
Рейс "Utair" из московского Внуково в Гянджу задерживается уже больше 26 часов.
Как передает Day.Az со ссылкой на публикации в социальных сетях, причиной задержки стала якобы атака дронов с украинской стороны.
Пассажиры сообщили, что вылет, запланированный на 05:40, сначала перенесли почти на 20 часов, затем отменили. Сейчас пассажиры остаются в аэропорту без ясной информации.
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