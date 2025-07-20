Отец экс-игрока "Сумгайыта" утонул в море

Отец бывшего футболиста клуба "Сумгайыт" Ниджата Мухтарова - 53-летний Асиф Мухтаров - трагически погиб, утонув в Каспийском море.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в поселке Гаджи Зейналабдин. Его тело было извлечено из воды и передано соответствующим структурам.

В связи с инцидентом начато официальное расследование.

Напомним, что на днях на побережье Каспия трагически погиб юный футболист клуба "Зиря" Фарид Шахвердиев.