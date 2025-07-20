https://news.day.az/society/1768986.html Отец экс-игрока "Сумгайыта" утонул в море Отец бывшего футболиста клуба "Сумгайыт" Ниджата Мухтарова - 53-летний Асиф Мухтаров - трагически погиб, утонув в Каспийском море. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в поселке Гаджи Зейналабдин. Его тело было извлечено из воды и передано соответствующим структурам.
Отец экс-игрока "Сумгайыта" утонул в море
Отец бывшего футболиста клуба "Сумгайыт" Ниджата Мухтарова - 53-летний Асиф Мухтаров - трагически погиб, утонув в Каспийском море.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, трагедия произошла в поселке Гаджи Зейналабдин. Его тело было извлечено из воды и передано соответствующим структурам.
В связи с инцидентом начато официальное расследование.
Напомним, что на днях на побережье Каспия трагически погиб юный футболист клуба "Зиря" Фарид Шахвердиев.
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