Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об образовании" и "О дошкольном образовании".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документом расширен охват дошкольного образования в Азербайджане.

В целях расширения охвата дошкольного образования в Азербайджане в статье 18.5 закона "Об образовании" к учреждениям, осуществляющим дошкольное образование, добавлены учреждения внешкольного образования, в статье 8.5 закона "О дошкольном образовании" к учреждениям, осуществляющим подготовку к школе, добавлены учреждения внешкольного образования, а в статье 11.4 того же закона к видам учреждений, занимающихся подготовкой детей дошкольного возраста, добавлены внешкольные образовательные учреждения с работающими в них группами подготовки к школе.