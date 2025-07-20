Apple решила засудить блогера за слив дизайна новой iOS

Корпорация Apple инициировала судебное разбирательство против известного YouTube-блогера и инсайдера Джона Проссера, обвинив его в незаконном присвоении коммерческой тайны. Причиной иска стали опубликованные им в начале года видеоролики, в которых был в деталях продемонстрирован дизайн будущей операционной системы iOS 26. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Задолго до официальной презентации на конференции WWDC, Проссер показал в своих видео редизайн приложений "Камера" и "Сообщения", а также общую концепцию нового интерфейса Liquid Glass. Несмотря на некоторые неточности, показанные им рендеры оказались очень близки к финальной версии, что, очевидно, и привлекло внимание службы безопасности Apple.

Согласно исковому заявлению, в центре утечки оказался инженерный образец iPhone, принадлежавший сотруднику Apple Итану Липнику. По версии компании, Проссер вступил в сговор с сообщником, Майклом Рамаччиотти, который был другом Липника. Они получили доступ к паролю от устройства и, отследив местоположение сотрудника, дождались момента, когда он надолго покинет свою квартиру.

После этого Рамаччиотти проник в жилище, получил доступ к инженерному iPhone и совершил FaceTime-звонок Проссеру, демонстрируя работающую на нем iOS 26. Блогер, в свою очередь, записал этот разговор, а затем использовал полученные материалы для создания своих видео. В иске утверждается, что Проссер предлагал Рамаччиотти финансовое вознаграждение за помощь.

Apple подчеркивает, что на устройстве содержалась и другая конфиденциальная информация, которая до сих пор не была обнародована, и компания не знает, какой объем этих данных находится в распоряжении обвиняемых. Корпорация требует судебного запрета на дальнейшее разглашение своих коммерческих тайн, а также возмещения ущерба.

Сотрудник, допустивший утечку, Итан Липник, уже уволен из Apple. Сам Джон Проссер в социальных сетях заявил, что не знал обо всех обстоятельствах произошедшего и с нетерпением ждет возможности обсудить ситуацию с представителями Apple.