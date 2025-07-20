Выступление Президента Ильхама Алиева на III Глобальном медиафоруме - в центре внимания мировой прессы

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме в Ханкенди на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" и ответы на вопросы журналистов - в центре внимания мировых СМИ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в материале агентства "Рейтер" излагается точка зрения Президента Ильхама Алиева на сбитый в небе России самолет авиакомпании AZAL и то, что противоположная сторона до сих пор не дала никаких логичных объяснений этому инциденту. Отмечается, что глава государства потребовал от Москвы выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших, а также за самолет AZAL.

Агентство цитирует слова главы нашего государства: "Сейчас мы готовимся и информируем российскую сторону о том, что готовим портфель документов для подачи в международную судебную систему. Что касается этого, мы знаем, что это может занять время. Как в случае с малазийским Boeing, это заняло более 10 лет, поэтому мы подождем 10 лет. Но справедливость должна восторжествовать. К сожалению, эта неопределенная ситуация не способствует двусторонним отношениям между Россией и Азербайджаном".

Материал, опубликованный итальянским новостным порталом Agenzia Nova, посвящен подробным ответам Президента Азербайджана на вопросы журналистов из разных стран.

В статье приводятся мнения Президента Ильхама Алиева о мирном договоре между Азербайджаном и Арменией: "Да, текст может быть парафирован, и азербайджанская сторона уже сделала это предложение в Абу-Даби. Однако, как вы знаете, парафирование вовсе не означает подписание. То есть, есть вариант, когда стороны достигают устного соглашения, а есть вариант, когда стороны парафируют его, проставляя свои подписи в конце каждой страницы документа. Думаю, мы очень близки к подписанию мирного договора". В материале также отмечалось, что Президент Азербайджана подчеркнул, что мирный договор может быть подписан сразу после внесения изменений в Конституцию Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

В материалах, опубликованных в популярных испанских медиа Europapress, Democrata, Teleprensa, Upday, большое место было уделено взглядам Президента Ильхама Алиева на подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и открытие Зангезурского коридора. Испанские СМИ отметили, что глава Азербайджанского государства заявил о близости своей страны к миру с Арменией, однако подчеркнул необходимость более конструктивной роли Иревана в этом процессе и одновременного принятия им позитивных мер в направлении открытия коммуникаций.

Ведущие информационные агентства, телеканалы, новостные сайты и газеты Турции широко осветили выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

В обширном материале официального агентства Анадолу отмечается, что на мероприятии глава азербайджанского государства затронул перспективы нормализации отношений с Арменией, открытие регионального сообщения, инцидент с самолетом AZAL, войну в Украине и другие важные вопросы.

Турецкие информационные агентства, а также телеканалы TRTHaber, NTV, HaberGlobal, HaberTürk цитировали выступление главы нашего государства, в том числе его взгляды на внесение изменений в Конституцию Армении и открытие Зангезурского коридора, а также ошибочную политику Иревана, которая привела к изоляции не только в транспортной, но и политической сфере.

Ряд газет и телеканалов осветили слова Президента Ильхама Алиева об обязательстве России выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе, а также самолету AZAL. Особое внимание было уделено также словам главы нашего государства о недопустимости оккупации и неприкосновенности территориальной целостности государств.

Основные тезисы выступления главы азербайджанского государства были опубликованы в украинских изданиях "Укринформ", "РБК-Украина", "Интерфакс-Украина", "УНИАН", украинской редакции Радио Свобода, издании "Гордон", информационных агентствах "Корреспондент", "Цензор", новостных порталах и других медиа.

В статьях излагается позиция Президента Ильхама Алиева по армяно-азербайджанскому, российско-украинскому конфликтам и подвергшемуся атакам на территории России самолету "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL). Со ссылкой на главу государства отмечается, что Азербайджан уже семь месяцев не получает от России внятного ответа. Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы в Следственный комитет России, но получает в ответ лишь фразу "следствие ведется". Азербайджан намерен обратиться в международную систему правосудия.

В статьях отмечается, что Президент Ильхам Алиев также напомнил, что расследование крушения малазийского Boeing ведется уже более 10 лет. Азербайджан также готов ждать столько, сколько потребуется. Азербайджан требует признания вины, наказания сбивших самолет, выплаты компенсации семьям погибших и возмещения ущерба, причиненного AZAL.

Украинские медиа, также уделяя внимание освобождению оккупированных территорий Азербайджана военным путем и войне России против Украины, написали, что Президент Ильхам Алиев посоветовал Украине никогда не соглашаться с оккупацией. "И мой ответ не будет отличаться от того, что я говорил тогда. И думаю это созвучно и чаяниям украинского народа: никогда не соглашаться на оккупацию! Вот это главный совет. Это то, что делали мы. Вернее то, как мы видели этот процесс", - отмечено в статьях со ссылкой на выступление Президента Ильхама Алиева.

В материалах также упоминались мнения главы нашего государства о том, что период первой Карабахской войны был очень тяжелым, трагичным и привел к многочисленным жертвам для Азербайджана.

"Постконфликтный период был не менее тяжелым, уже с моральной точки зрения, ну и, с экономической. У нас был миллион человек, которые остались без средств к существованию: более 700 тысяч из регионов Азербайджана, Карабахского региона, а также 250 тыс. азербайджанцев, которые проживали в Армении и которые были депортированы. Тогда население нашей страны было 8 млн. То есть, это был один из самых высоких уровней на душу населения по количеству беженцев.

Денег у нас не было, казна была пуста, нас практически никто не поддерживал, мы не имели никакую значимую международную поддержку ни от кого, экономика была в руинах, инфляция была 1000 процентов, безработица повальная, а бедность, наверное, уже была близка к 100 процентам. Вот такой был Азербайджан.

... Рельеф был против нас, международная обстановка была против нас. Минская группа ОБСЕ в лице ее сопредседателей, каждый по своей причине, был на стороне Армении и каждый пытался, чтобы эта ситуация длилась вечно. И этот статус-кво не менялся. И даже иногда, когда нам неимоверными дипломатическими усилиями удавалось где-то продвинуть какое-то заявление от лица стран-сопредседателей, через какое-то время это все дезавуировалось.

... Новые реалии мы начали создавать в 2020 году за 44 дня", - отмечено в материалах украинских медиа со ссылкой на высказывания главы нашего государства.

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме, открывшемся 19 июля в городе Ханкенди осветили ТАСС, "Интерфакс", РИА Новости, Лента.ру, Газета.Ru, "Московский комсомолец", "Вестник Кавказа" и другие российские СМИ.

Основное внимание в публикациях было уделено заявлениям главы государства о перспективах заключения мирного договора с Арменией, развитии Зангезурского коридора, отношениях с Россией и США, а также намерении обратиться в международные судебные инстанции по делу о крушении самолета AZAL.

ТАСС сообщил, что, по словам Президента Ильхама Алиева, Баку и Иреван "очень близки к подписанию мирного соглашения". Президент уточнил, что текст договора может быть парафирован заранее, однако окончательное подписание возможно лишь после изменения Конституции Армении и роспуска Минской группы ОБСЕ.

"Интерфакс" акцентировал внимание на высказывании Президента Ильхама Алиева о рисках для Армении потерять статус транзитной страны в случае дальнейшего блокирования Зангезурского коридора. Отмечалось, что за последние пять лет армянская сторона не предприняла никаких шагов, и "в таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю".

Агентство также передало заявление Президента Азербайджана о подготовке обращения в Международный суд по факту крушения самолета AZAL. Ильхам Алиев подчеркнул, что Баку не получил ответа от российской стороны и требует признания инцидента, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций пострадавшим.

Газета.ру и РИА Новости осветили заявления Президента Ильхама Алиева о взаимодействии с США. Он указал на положительную динамику в отношениях между Баку и Вашингтоном и поблагодарил Дональда Трампа за усилия по содействию мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

"Московский комсомолец" выделил тему цифровых вызовов и медиастабильности, передав ключевые цитаты из речи Президента Азербайджана на открытии форума. В частности, приводятся слова Ильхама Алиева о необходимости открытых обсуждений не только в медиасреде, но и по вопросам глобальной повестки.

"Вестник Кавказа" подробно осветил структуру форума, участие 140 зарубежных гостей из 52 стран, а также ключевые направления обсуждений. Издание отметило, что форум проходит в освобожденном от оккупации Ханкенди и имеет символическое значение как платформа для укрепления международного диалога.

В материалах, опубликованных в грузинских печатных изданиях Publica.ge, Formula, Press.ge, Interpress, излагалась точка зрения Президента Ильхама Алиева на инцидент с самолетом AZAL, мирный процесс с Арменией, установление мира и безопасности на Южном Кавказе и открытие коммуникаций.

Узбекские газеты Zamin, Kun, официальное агентство Kazinfo, Tengri, Orda, Ulysmedia Казахстана также уделили большое внимание выступлению Президента Азербайджана. В опубликованных ими материалах подчеркивается открытие Зангезурского кридора и создание дополнительных возможностей для экономического развития стран Центральной Азии, включая тюркский мир, в этом контексте. Отмечалось, что Президент Ильхам Алиев заявил об обмене мнениями с Президентом Узбекистана по этим вопросам. В материалах также излагалась точка зрения главы государства на инцидент с самолетом AZAL и нормализацию отношений с Арменией.

В материалах цитировалась позиция Президента Азербайджана относительно "Среднего коридора": "Что касается взаимосвязанности, конечно, первое, о чем мы можем поговорить, - это Средний коридор, который сегодня объединяет довольно обширную географию стран. Я упомянул лишь некоторые из них. Он тянется с Востока до Западной Европы, и это будет способствовать большему взаимопониманию между различными игроками и различными регионами. Нам все еще нужно больше взаимопонимания".

Основные тезисы выступления Президента Ильхама Алиева на III Шушинском Глобальном медиафоруме также широко освещались в польских газетах и порталах Viadomosci, Onet, аргентинских La Nacio, Infobae, румынских Stiripesure, News.ro. Главной темой, находившейся в центре внимания этих медиа, стала позиция главы нашего государства по вопросу выплаты компенсаций погибшим и пострадавшим пассажирам самолета AZAL, а также наказания виновных.