СГБ и ГССИБ создали новую комиссию

В целях реализации обязанностей, вытекающих из законов Азербайджанской Республики, указов Президента Азербайджанской Республики и постановлений Кабинета Министров Азербайджанской Республики, продолжаются комплексные меры по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе СГБ Азербайджана, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, о системной, своевременной и непрерывной организации проверки соблюдения государственными органами общих и специальных правил по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры, создана совместная комиссия, состоящая из соответствующих сотрудников Службы Государственной Безопасности (СГБ) и Государственной Службы Специальной Связи и Информационной Безопасности (ГССИБ) Азербайджанской Республики.

С учетом угроз государственной и общественной безопасности, которые могут представлять выявленные Комиссией недостатки, будет проведена оценка мер, принимаемых субъектами критической информационной инфраструктуры по их устранению.

Комиссия также будет готовить периодические отчеты и информацию о результатах проделанной работы, и в случае выявления обстоятельств, которые могут привести к нарушению безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, будет поднят вопрос о принятии неотложных мер.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики №1315 от 17 апреля 2021 года, функции уполномоченного органа в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, в том числе борьбы с киберугрозами, осуществляет СГБ, а в отношении государственных органов, публично-правовых образований, созданных от имени государства, и юридических лиц, находящихся в государственной собственности, эти функции СГБ осуществляет совместно с ГССИБ.