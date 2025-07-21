В ОАЭ спустя 12 лет разрешили релиз GTA V

Спустя почти 12 лет после мирового релиза культовая игра Grand Theft Auto V (GTA V) и ее онлайн-версия официально поступили в продажу в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Это стало возможно после того, как 17 июля местные регуляторы выдали проекту разрешение на выпуск.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Video Games Chronicle (VGC).

Проект стал первой частью знаменитой франшизы, официально допущенной на рынки этих стран. Благодаря присвоенному возрастному рейтингу "21+", игра была выпущена без существенных цензурных изменений в контенте.

Эксперты из исследовательской компании Niko Partners назвали это событие важным прецедентом, указывающим на общую либерализацию политики в отношении видеоигр и более открытый подход властей к международным релизам.

В прошлом регуляторы Саудовской Аравии и ОАЭ придерживались крайне строгой политики, запрещая к выпуску игры с насилием, откровенным контентом или спорной тематикой. Однако с 2016 года Саудовская Аравия начала вводить собственную рейтинговую систему, что позволило адаптировать многие мировые хиты, ранее находившиеся под запретом, включая God of War и Red Dead Redemption 2.